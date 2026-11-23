Ytterligare kommunpolitiker öppnar för V-ministrar
Centerpartisten Henrik Juhlin, ordförande i natur- och stadsmiljönämnden i Huddinge, öppnar för att acceptera Vänsterpartiet i regeringen om läget fortsätter vara låst, rapporterar P4 Stockholm.
Han säger samtidigt att han kommer lämna partiet om Centerpartiet samarbetar högerut.
Han är den andra förtroendevalda som öppet säger att C borde ta bort sin röda linje mot Vänsterpartiet, skriver kanalen.
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