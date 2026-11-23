Centerpartisten Henrik Juhlin, ordförande i natur- och stadsmiljönämnden i Huddinge, öppnar för att acceptera Vänsterpartiet i regeringen om läget fortsätter vara låst, rapporterar P4 Stockholm.

Han säger samtidigt att han kommer lämna partiet om Centerpartiet samarbetar högerut.

Han är den andra förtroendevalda som öppet säger att C borde ta bort sin röda linje mot Vänsterpartiet, skriver kanalen.