Mohamsson hoppfull kring ”Kristersson 2-regering”
Liberalernas partiledare Simona Mohamsson öppnar för en ny regering ledd av Ulf Kristersson (M) och välkomnar Centerpartiet till den borgerliga sidan.
– Vi har möjlighet nu att ha en Kristersson 2-regering som kommer att söka stöd för sin politik i hela riksdagen, säger hon till SVT.
På frågan om en sådan regering kan bildas utan att SD får ett avgörande inflytande ger Mohamsson inget tydligt besked.
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