Liberalernas partiledare Simona Mohamsson öppnar för en ny regering ledd av Ulf Kristersson (M) och välkomnar Centerpartiet till den borgerliga sidan.

– Vi har möjlighet nu att ha en Kristersson 2-regering som kommer att söka stöd för sin politik i hela riksdagen, säger hon till SVT.

På frågan om en sådan regering kan bildas utan att SD får ett avgörande inflytande ger Mohamsson inget tydligt besked.