De rödgröna försöken att få till en regering ledd av Magdalena Andersson (S) har nått vägs ände, säger Centerpartiets tidigare partiledare Maud Olofsson i Aktuellt. Partierna saknar förtroende för varandra och de kommer inte närmare, säger hon.

Olofsson säger att V bjuds på ”ganska stora eftergifter” i de övriga partiernas bud, och tycker att en högersväng är ett alternativ att överväga. Angående C-splittringen är hon inte övertygad om att Sverigedemokraterna behöver ges särskilt stort inflytande, så länge Socialdemokraterna inte obstruerar en Kristersson-regering i frågor där det finns samsyn.

– Då går det ju att lösa frågor i riksdagen.