Olofsson: S kan undvika att SD ges inflytande
De rödgröna försöken att få till en regering ledd av Magdalena Andersson (S) har nått vägs ände, säger Centerpartiets tidigare partiledare Maud Olofsson i Aktuellt. Partierna saknar förtroende för varandra och de kommer inte närmare, säger hon.
Olofsson säger att V bjuds på ”ganska stora eftergifter” i de övriga partiernas bud, och tycker att en högersväng är ett alternativ att överväga. Angående C-splittringen är hon inte övertygad om att Sverigedemokraterna behöver ges särskilt stort inflytande, så länge Socialdemokraterna inte obstruerar en Kristersson-regering i frågor där det finns samsyn.
– Då går det ju att lösa frågor i riksdagen.
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