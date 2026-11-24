Att Centerpartiet har öppnat för samtal med M, KD och L innebär inte att partiet stängt dörren till förhandlingar med partierna på vänsterkanten, enligt uppgifter till DN. C ska ha meddelat både S och MP att man fortsatt är öppen för förhandlingar.

C-ledaren Elisabeth Thand Ringqvist har gjort klart att hon inte tänker ”låta regeringsbildningen fastna”. Partiet kommer att göra allt man kan för att undvika extraval, tror statsvetaren Jenny Madestam till SVT.

– Om C vänder sig till Kristersson och sen landar i att det inte går kan skulden för ett extraval hamna i C:s knä, säger hon.