I och med Vänsterpartiets bestämda nej till startpaketet från S, C och MP pekar alltmer mot en högerregering, enligt flera politiska kommentatorer.

– Det ljusnar för Ulf Kristersson, säger Ekots inrikespolitiska kommentator Helena Gissén, och fortsätter:

– I och med att det rödgröna alternativet nu verkar uttömt enligt Centerpartiet så återstår bara Kristerssons idé om en borgerlig fyrpartiregering eller extraval.

Aftonbladets Oisín Cantwell bedömer att C tar en stor risk i och med beslutet att förhandla med M, KD och L. En högerregering kommer vara beroende av SD:s stöd, vilket bäddar för både regeringskaos och en svekdebatt, enligt Cantwell.

”En pånyttfödd allians skulle således bli en svag regering. Satsa inte era besparingar på att den håller en hel mandatperiod”, skriver han.