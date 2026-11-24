Arkibild. Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson (SD) och Centerpartiets partiledare Elisabeth Thand Ringqvist (C) i Almedalen.

C-ledaren Elisabeth Thand Ringqvist vill inte svara på om ett samarbete med SD är uteslutet.

– Det vet jag inte ännu.Vi fattar beslut inom partiet. Det enda jag har öppnat för nu är samtalen med Ulf Kristersson, säger hon till SVT Nyheter.

I ett mejl till Omni efter SVT-intervjun skriver Thand Ringqvist att C inte har ändrat sin linje om SD.

”Vårt mål är att maximera Centerpartiets inflytande och minimera ytterkanternas”, skriver hon.