C-ledaren utesluter inte SD-samarbete: ”Vet inte än”
C-ledaren Elisabeth Thand Ringqvist vill inte svara på om ett samarbete med SD är uteslutet.
– Det vet jag inte ännu.Vi fattar beslut inom partiet. Det enda jag har öppnat för nu är samtalen med Ulf Kristersson, säger hon till SVT Nyheter.
I ett mejl till Omni efter SVT-intervjun skriver Thand Ringqvist att C inte har ändrat sin linje om SD.
”Vårt mål är att maximera Centerpartiets inflytande och minimera ytterkanternas”, skriver hon.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen