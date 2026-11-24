Centerpartiets vacklande i regeringsfrågan straffar sig direkt, säger C-kommunalrådet Tomas Selin till Dagens Nyheter.

Huddingepolitikern är en av 35 centerpartister som på måndagen sa nej till en högersväng. Han säger att opinionsstödet redan sjunkit och befarar att en spricka ska uppstå i partiet, på samma sätt som det gjorde för Liberalerna när de öppnade för SD-samarbete.

– Vi kommer att gå samma öde till mötes.