Efter Centerpartiets högersväng räknar nu bettingmarknaden stenhårt med att Ulf Kristersson bildar nästa regering. På Polymarket prisar spelare in Kristersson som statsminister till 88 procent, en ökning med 15 procentenheter under det senaste dygnet.

Spelen på att Magdalena Andersson blir statsminister sjunker samtidigt med 17 procentenheter till 9 procent.

Så sent som i måndags var det i princip dött lopp, tills C sent på kvällen meddelade att man återupptar samtalen med M, KD och L.

Före måndagens statsministeromröstning om Ulf Kristersson ska Centerns förtroenderåd fatta beslut om man följer partistyrelsens och riksdagsgruppens förslag.