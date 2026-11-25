S-ledaren Magdalena Andersson får nu betala priset för att hon duckade regeringsfrågan och tonade ner motsättningarna mellan de rödgröna partierna under valrörelsen. Det menar SVT:s inrikespolitiska kommentator Mats Knutson.

– Nu håller verkligheten på att komma ikapp. Försöken att bilda regering på den rödgröna sidan har gått i baklås och utvecklats till ett politiskt inbördeskrig där anklagelserna haglar, säger han i en analys.

Enligt Knutson kan det som nu utspelar sig bli Anderssons sista strid.

Samtidigt försöker Moderatledaren Ulf Kristersson locka över Centerpartiet till högersidan. Men även för C riskerar turerna i regeringsfrågan att bli kostsamma. Partiet rasar och närmar sig riksdagsspärren i SR/Indikators senaste opinionsmätning. Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach tror att tappet bottnar i ett missnöje med ledningens agerande.

– Det handlar nog om att många av Centerns väljare är besvikna. Deras väljare ligger närmare de rödgröna än vad de aktiva politikerna gör, säger han.