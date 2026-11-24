Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson (S) under en pressträff efter sitt möte med talmannen.

Magdalena Anderssons (S) presskonferens efter talmansmötet liknas vid ett avskedstal av Expressens Viktor Barth-Kron.

”Kanske inte till partiledarposten, än, men väl till regeringsbildningen 2026”, skriver han.

C:s och V:s röda linjer var en ekvation som inte gick att lösa. Socialdemokraterna valde att blunda för det, beställa tårta och hoppas att maximal press på Vänsterpartiet skulle lösa problemet, skriver Barth-Kron.

”Det gjorde det inte”.

GP:s Arne Larsson tycker att Andersson ska sluta skylla de misslyckade regeringsförhandlingarna på Vänsterpartiet. Under sin pressträff sa S-ledaren att de rödgröna inte haft några förhandlingar alls eftersom Vänsterpartiet vägrat.

”Att bilda regering är ingen annan än regeringsbildarens ansvar. Det hade varit klädsamt om Socialdemokraterna kunde se det även nu i efterhand”, skriver Larsson.