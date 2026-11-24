S-veteran: Kan bli vår värsta existentiella kris någonsin
Den optimism som Socialdemokraternas tidigare partisekreterare Lars Stjernkvist känt inför en rödgrön regeringsbildning har börjat vackla rejält. Det säger han i en intervju med Kvartal.
Enligt Stjernkvist verkar det inte finnas något politiskt bud som är så generöst att V kan tänka sig att släppa på tidigare krav. I slutändan skulle det innebära ett historiskt misslyckande för Socialdemokraterna, menar han.
– Det är klart att det kommer bli en av våra värsta existentiella kriser sedan vi bildades en gång i tiden.
bakgrund
Lars Stjernkvist
Wikipedia (sv)
Lars Gunnar Stjernkvist, född 27 april 1958 i Motala, Östergötlands län, är en svensk socialdemokratisk politiker.
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