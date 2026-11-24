Den optimism som Socialdemokraternas tidigare partisekreterare Lars Stjernkvist känt inför en rödgrön regeringsbildning har börjat vackla rejält. Det säger han i en intervju med Kvartal.

Enligt Stjernkvist verkar det inte finnas något politiskt bud som är så generöst att V kan tänka sig att släppa på tidigare krav. I slutändan skulle det innebära ett historiskt misslyckande för Socialdemokraterna, menar han.

– Det är klart att det kommer bli en av våra värsta existentiella kriser sedan vi bildades en gång i tiden.