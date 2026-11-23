Det bud som gavs från S, C och MP till V är mer långtgående än Tidöavtalet. Det säger statsvetaren Andreas Johansson Heinö till TT.

– Det är så nära man kan komma att sitta med i regeringen, säger han.

Budet innefattar 22 sakpolitiska punkter, enligt flera medier som tagit del av förslagen i sin helhet. Men utöver det erbjuds V också ”ett inre kabinett”, ett eget budgetkansli på finansdepartementet och egna statssekreterare.