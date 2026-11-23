S, MP och C har uppenbarligen bråttom – framför allt Magdalena Andersson, säger Fredrik Furtenbach. De vill få Vänsterpartiet att acceptera ett samarbete utan ministerposter redan till tisdagens talmansrundor.

Samtidigt verkar de offentliga bråken mellan de rödgröna kulminera inför talmansrundorna, skriver TV4 Nyheternas Per Hermanrud. Att partierna bråkar offentligt och skyller på varandra beror på att ingen vill vara ansvarig för ett eventuellt extraval, menar han.

”Det här är en mardröm för Magdalena Andersson. Som det ser ut just nu kan bara ett under rädda henne från ett historiskt nederlag.”

Under söndagen skrev C-toppen Rickard Nordin att budet är ”Vänsterpartiets sista chans” att säga ja till Magdalena Andersson som statsminister.

Men Aftonbladets Oisin Cantwell tror snarare att det är S-ledarens sista chans.

”Magdalena Andersson ser just nu ut att gå till historien som ledaren för det alternativ som vann valet men inte lyckades inta Rosenbad.”