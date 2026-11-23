Analys: ”Bara ett under kan rädda Andersson”
S, MP och C har uppenbarligen bråttom – framför allt Magdalena Andersson, säger Fredrik Furtenbach. De vill få Vänsterpartiet att acceptera ett samarbete utan ministerposter redan till tisdagens talmansrundor.
Samtidigt verkar de offentliga bråken mellan de rödgröna kulminera inför talmansrundorna, skriver TV4 Nyheternas Per Hermanrud. Att partierna bråkar offentligt och skyller på varandra beror på att ingen vill vara ansvarig för ett eventuellt extraval, menar han.
”Det här är en mardröm för Magdalena Andersson. Som det ser ut just nu kan bara ett under rädda henne från ett historiskt nederlag.”
Under söndagen skrev C-toppen Rickard Nordin att budet är ”Vänsterpartiets sista chans” att säga ja till Magdalena Andersson som statsminister.
Men Aftonbladets Oisin Cantwell tror snarare att det är S-ledarens sista chans.
”Magdalena Andersson ser just nu ut att gå till historien som ledaren för det alternativ som vann valet men inte lyckades inta Rosenbad.”
Förslagen till V
- Ett paket för lägre bostadskostnader med en rejäl hyresrabatt och nej till marknadshyror
- En omfattande tandvårdsreform
- Arbetstidsförkortning för välfärdens skiftarbetare
- En prispressarkommission för lägre priser
- Driva på i EU för att svenska elpriser ska gälla i Sverige
- Miljardreform för att stärka sjuk- och aktivitetsersättningen
- En reformerad föräldraförsäkring
- En reformering av Arbetsförmedlingen
- Stärkt skydd för våldsutsatta kvinnor med ökat stöd till kvinnojourerna
- Höjd straffbarhetsålder till 15 år och dubbla straff för rekrytering av barn till gängkriminalitet
- Stopp för orimliga utvisningar
- Få en plats i ett inre kabinett med de andra rödgröna partiledarna
- Egna kanslier på Statsrådsberedningen och Finansdepartementet samt en egen kommunikationsenhet