Pourmokhtari: COP31 liknar svenska regeringskaoset
Klimatminister Romina Pourmokhtari (L) ser ”komiska likheter” mellan de rödgrönas svårigheter att bilda regering och de havererade klimatförhandlingarna på COP31.
– Om man inte innan varit tydlig med vad man har för målsättningar och kommunicerat det till alla… då blir det väldigt svårt att nå ett avtal, säger hon i SVT:s Morgonstudion.
Pourmokhtari antyder att S kan ha gett C och V olika besked om sina politiska målsättningar, vilket försvårat regeringsförhandlingarna.
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