Sveriges klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) efter lördagskvällens avslutande förhandlingar på FN:s klimatkonferens COP31 i Antalya.

Klimatminister Romina Pourmokhtari (L) ser ”komiska likheter” mellan de rödgrönas svårigheter att bilda regering och de havererade klimatförhandlingarna på COP31.

– Om man inte innan varit tydlig med vad man har för målsättningar och kommunicerat det till alla… då blir det väldigt svårt att nå ett avtal, säger hon i SVT:s Morgonstudion.

Pourmokhtari antyder att S kan ha gett C och V olika besked om sina politiska målsättningar, vilket försvårat regeringsförhandlingarna.