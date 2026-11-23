Det paket som S, MP och C presenterade var ett ”seriöst försök” att komma framåt i regeringsförhandlingarna, säger S-toppen Mikael Damberg i P1 Morgon.

Vänsterpartiet var snabba på att avböja erbjudandet på söndagskvällen, och på X kallade Ida Gabrielsson (V) det hela för ett oseriöst sätt att förhandla på.

Damberg säger att budet var ett sätt att få tillbaka V till förhandlingsbordet.

– Alla vet att det finns massa röda linjer som är svåra. Ska alla röda linjer gälla går det inte att bilda en regering. Då måste man försöka vara lite kreativ och hitta vägar framåt, och det är det vi har försökt göra.

Han håller dock inte med C:s vice partiledare Rickard Nordin om att det här är ”V:s sista chans”.

– Men däremot är det skarpt läge. Tiden går och vi närmar oss en situation där man inte riktigt vet vad som händer.