S, C och MP:s regeringsbud till V, som snabbt avfärdades av partiets vice partiledare Ida Gabrielsson, tar stor plats på landets ledarsidor.

Aftonbladets Kalle Sundin kritiserar Vänsterpartiets reaktion. Han betonar att partierna erbjuder V ett ”startpaket” – inte ett slutbud.

”Dags för Nooshi Dadgostar att vakna och öppna för slutförhandlingar. Alternativet till att komma överens är fyra år till med Ulf Kristersson.”

Även Dagens Nyheter kritiserar Gabrielssons agerande, men varnar samtidigt Centerpartiet för att överge förhandlingarna. Kristersson saknar ett trovärdigt regeringsalternativ, menar ledarredaktionen.

”Att gå vidare med detta utan att ens fullt ut ha testat den statsministerkandidat som C pekade ut i valet framstår som synnerligen oklokt.”