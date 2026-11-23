Regeringsbildningen har kört fast och Ulf Kristersson (M) har fått övertaget, skriver Altingets Johan Manell i en analys. Han betonar att Vänsterpartiets orubbliga krav står mellan Magdalena Andersson (S) och makten.

”När Vänsterpartiet nu i över 70 dagar vägrat vika en tum från ministerkravet finns det egentligen ingenting som tyder på att partiet plötsligt kommer att ändra sig.”

Dagens Nyheters matredaktör Elin Peters söker en annan förklaring till låsningarna. Hon menar att talmannen Andreas Norléns beslut att skrota fikat under sonderingssamtalen kan ha försvårat regeringsbildningen och tolkar det som en passivt aggressiv signal om att effektivitet går före samförstånd.

”Kanske släpper man inte sina röda linjer i utbyte mot en hallongrotta. Men efter så här lång tid utan vare sig regering eller kaffebröd börjar man misstänka att det finns ett samband”, skriver hon i en kommentar.