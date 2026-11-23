Det är svårt att säga vilken sida som har övertaget i Centerpartiet, säger statsvetaren Jonas Hinnfors till Dagens Nyheter.

Han säger att C historiskt har varit duktigt på att sköta diskussioner internt och att öppna konflikter är ovanliga. Men de senaste dagarna har personer i båda läger uttalat sig offentligt om de två regeringsalternativen.

– Det tyder på att det rör på sig. Besluten är inte långt borta.