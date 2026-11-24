Om Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson misslyckas med regeringsbildningen väntar sannolikt avgångskrav, bedömer statsvetaren Jonas Hinnfors.

– Det kommer att bli svårt att stå emot de kraven, säger han till TV4 Nyheterna.

Samtidigt är det enligt Hinnfors för tidigt att slå fast vilken sida Centerpartiet kommer att välja. Han utesluter inte att partiets öppning mot högersidan är en strategi för att pressa Vänsterpartiet.