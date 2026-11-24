På måndag nästa vecka ska riksdagen rösta om Ulf Kristersson som statsminister – och utgången hänger nu på Centerpartiet, säger Ekots inrikespolitiska kommentator Helena Gissén i Studio Ett.

”De har en intern process nu, där försöker de komma fram till hur de ska ställa sig.”

Aftonbladets Oisín Cantwell tycker att C:s linje är otydlig. Det är inte helt enkelt att förstå vilka av deras krav som återstår. Plötsligt står dörren till SD försiktigt på glänt, medan dörren till vänstern inte är helt stängd, skriver han.

”Allt är med andra ord sig likt i det svårbegripliga parti som Centern i modern tid har blivit.”

Viktor Barth-Kron nyanserar i sin tur de interna varningar om att ett sidbyte högerut skulle få C att gå samma öde till mötes som Liberalerna.

”Om en regering med M, C, KD och L, som tillträder med passivt stöd av SD, kan man säga mycket. Någon ”Tidö 2” är det dock inte”, skriver han.