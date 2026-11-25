Centerpartiets öppning för att sätta sig i en högerregering med Ulf Kristersson dominerar tisdagens ledarsidor. Det stundande vägvalet beskrivs som definierande för både Centerrörelsen och svensk politik.

Expressens Linda Jerneck påpekar att Liberalerna behövde tre år av diskussioner för att bestämma sig för att samarbeta med SD, och tre år till för att ”omfamna tanken” på SD i regering.

”Nu kan Centerpartiet behöva göra samma tvära kast på en vecka.”

Dagens Nyheter ägnar sin huvudledare åt att varna Centern för konsekvenserna av ett sidbyte. Tidningen anser att det inte går att gömma sig bakom förhoppningen om att det ska bli en mittenregering.

”Åkesson är tydlig: det handlar inte om välgörenhet att trycka gult i en statsministeromröstning. Det här upplägget är vad som maximerar SD:s makt.”

Sydsvenskan lyfter fram ytterligare ett alternativ för C, om partiet inte känner att man kan sitta i Ulf Kristerssons fyrpartiregering.

”Att följa SD:s exempel, fast vänsterut: trycka gult, släppa fram Magdalena Andersson, och sedan gå i opposition som vågmästare i mitten.”