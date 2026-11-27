M rusar i regeringskaoset – så är läget i opinionen nu
Över 70 dagar efter riksdagsvalet har Sverige fortfarande ingen ny regering på plats, och i opinionen ser det ut att stå de rödgröna partierna dyrt.
Högerpartierna får 51,8 procent av väljarstödet i senaste Omnipoll, Omnis sammanvägning av fem opinionsmätningar, jämfört med vänsterblockets 47,1 procent. Om Centerpartiet dessutom svänger högerut skulle M-ledaren Ulf Kristerssons sida öka med ytterligare 5,7 procentenheter.
Apropå Ulf Kristersson är det tydligt att regeringskaoset gynnar Moderaterna. Partiet flyger i Omnipoll och landar på 25,3 procent, jämfört med valresultatet på 19,9. Samtidigt ser ett eventuellt extraval ut att bli ännu en rysare för Liberalerna, som ligger strax under spärren på 3,8 procent i sammanvägningen.
De ingår i senaste Omnipoll
Indikator Opinion, 25 november. Mätningen publicerades av Sveriges Radio. 1 537 intervjuer genomfördes mellan 4 och 22 november. Utgör 15 procent av Omnipoll.
Ipsos, 24 november. Mätningen publicerades av Dagens Nyheter. Totalt 1 609 intervjuer genomfördes mellan 10 och 23 november. Utgör 18 procent av Omnipoll.
Demoskop, 24 november. Mätningen publicerades av Aftonbladet och Svenska Dagbladet. Totalt 2 801 intervjuer genomfördes mellan 12 och 19 november. Utgör 30 procent av Omnipoll.
Novus, 18 november. Mätningen publicerades av TV4 Nyheterna och Göteborgs-Posten. 2 387 genomfördes mellan 6 och 15 november. Utgör 21 procent av Omnipoll.
Verian, 11 november. Mätningen publicerades av SVT Nyheter. Cirka 3 000 intervjuer genomfördes mellan 26 oktober och 8 november. Utgör 17 procent av Omnipoll.
Kort om Omnipoll
Omnipoll sammanväger alla mätningar om det svenska opinionsläget. Vi tar hänsyn till två faktorer: tid sedan mätningen genomfördes och antalet intervjuer. När nya mätningar tillkommer får äldre mätningar omedelbart mindre tyngd. Efter 30 dagar påverkar en mätning inte längre Omnipoll.
Frågor? Tankar? Reaktioner? Mejla omnipoll@omni.se.
Metodbeskrivning
Omnipoll är en sammanvägning av samtliga opinionsmätningar som genomförs av det svenska opinionsläget. Mätningar från SCB, Verian, Novus, Ipsos, Indikator, Demoskop, Sentio och Skop ingår i underlaget.
Sammanvägningen tar hänsyn till två faktorer: tid sedan mätningen genomfördes samt antalet intervjuer. En mätning har alltså som mest effekt på Omnipoll när den är helt ny, och har sedan en avtagande effekt i takt med att nya mätningar publiceras. Efter 30 dagar påverkar en mätning inte längre Omnipoll.
Det övergripande syftet är att visa vilket parti svenskarna skulle rösta på om det var val i dag. Upplägget är dynamiskt, vilket innebär att varje ny publicering av en väljarbarometer genererar en uppdaterad Omnipoll. Det innebär i praktiken att Omnipoll alltid är uppdaterad med de allra senaste opinionssiffrorna.
Opinionsinstitutet Demoskop har hjälpt Omni att ta fram modellen för sammanvägningen, som ser ut som följer:
1. Vikten för antalet intervjuer beräknas som ett tal mellan 0 och 1. Siffran visar hur tungt det enskilda institutets intervjuer väger i förhållande till det totala antalet intervjuer som för närvarande ingår i Omnipoll. En mätning med fler genomförda intervjuer kommer alltså att väga tyngre i sammanvägningen.
2. Vikten för aktualiteten beräknas som ett tal mellan 0 och 1. Siffran avgörs av tiden mellan datainsamlingen och senaste gången Omnipoll uppdaterades. Dagen för datainsamlingen är satt till den angivna fältperiodens mittersta dag. Här används linjärt avtagande vikt.
Dessa två vikter – antalet intervjuer och tiden – kombineras sedan till en totalvikt. Ju högre vikt en mätning har, desto större påverkan på Omnipoll.