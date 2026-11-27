(Christine Olsson / TT / TT Nyhetsbyrån)

En valaffisch med partiledare Magdalena Andersson utanför Socialdemokraternas partikansli på Sveavägen.

Magdalena Andersson (S) rasar i förtroende i en ny undersökning från DN/Ipsos.

I nästan fem års tid har S-ledaren innehaft förstaplatsen när DN/Ipsos mäter förtroendet för partiledarna.

Men efter en stökig regeringsbildning har hon sjunkit ner till en fjärde plats.

– Det är slående hur snabbt man kan förbruka sitt förtroendekapital, säger Nicklas Källebring, opinionsanalytiker på Ipsos.

Tappet syns tydligt även bland partiets väljare, där stödet är nere på 77 procent. Bara Simona Mohamsson (L) och Daniel Helldén (MP) har lägre siffror i de egna leden.