(Anders Wiklund / TT / TT Nyhetsbyrån)

Förtroendet för Socialdemokraterna är det lägsta sedan Magdalena Andersson tillträdde 2021. Partiet hamnar på 26,1 procent visar novembermätningen från SVT/Verian.

– Den tilltagande kritiken mot S hantering av regeringsbildningen har troligen påverkat stödet för partiet, säger Per Söderpalm, opinionsansvarig på Verian.

Samtidigt stärker Moderaterna sitt stöd och endast tre procentenheter skiljer nu partierna åt.

Centerpartiet backar samtidigt för andra månaden i rad.