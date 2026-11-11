Verian: S tappar – lägsta siffran sedan Andersson tog över
Förtroendet för Socialdemokraterna är det lägsta sedan Magdalena Andersson tillträdde 2021. Partiet hamnar på 26,1 procent visar novembermätningen från SVT/Verian.
– Den tilltagande kritiken mot S hantering av regeringsbildningen har troligen påverkat stödet för partiet, säger Per Söderpalm, opinionsansvarig på Verian.
Samtidigt stärker Moderaterna sitt stöd och endast tre procentenheter skiljer nu partierna åt.
Centerpartiet backar samtidigt för andra månaden i rad.
Resultatet
Förändringar sedan den senaste mätningen inom parentes
V: 8,5 (0,7)
MP: 7,5 (0,4)
S: 26,1 (-2,4)
C: 5,7 (-0,6)
L: 4,1 (0,4)
M: 23,3 (0,4)
KD: 6,3 (1,0)
SD: 16,9 (0,3)
Så gjordes mätningen
Verians resultat baseras på cirka 3 000 slumpmässiga intervjuer i Sifos panel gjord mellan 26 oktober och 8 november. Personerna är mellan 18 och 84 år och frågan som ställdes var ”Vilket parti skulle du rösta på om det vore val i dag?”