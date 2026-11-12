V-väljare: Hellre släppt ministerkrav än extraval
62 procent av Vänsterpartiets väljare ser hellre en rödgrön regering utan V än ett extraval, visar en mätning av Indikator för SVT.
– Det indikerar att regeringsmedverkan inte är ett absolut krav för en majoritet av Vänsterpartiets väljare, säger Indikators opinionschef Per Oleskog-Tryggvason.
Över 90 procent av partiets väljare vill dock helst se en rödgrön regering där V ingår.
Sex av tio tycker det är en bra idé att släppa fram en S/MP/C-regering i utbyte mot att få igenom viktig V-politik.
Så genomfördes mätningen
Undersökningen genomfördes av Indikator Opinion på uppdrag av SVT under perioden 9–12 november 2026. Totalt deltog 1 659 rödgröna väljare. I denna publicering har endast Vänsterpartiets väljare brutits ut.
Datainsamlingen genomfördes inom ramen för Indikators slumpmässigt rekryterade Sverigepanel, där deltagarfrekvensen bland inbjudna panelister var 41 procent.
Därutöver genomfördes en kompletterande datainsamling genom ett slumpmässigt urval med inbjudan via digital brevlåda, i syfte att stärka representationen i grupper med lägre deltagande i panelen.