62 procent av Vänsterpartiets väljare ser hellre en rödgrön regering utan V än ett extraval, visar en mätning av Indikator för SVT.

– Det indikerar att regeringsmedverkan inte är ett absolut krav för en majoritet av Vänsterpartiets väljare, säger Indikators opinionschef Per Oleskog-Tryggvason.

Över 90 procent av partiets väljare vill dock helst se en rödgrön regering där V ingår.

Sex av tio tycker det är en bra idé att släppa fram en S/MP/C-regering i utbyte mot att få igenom viktig V-politik.