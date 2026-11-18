Moderaterna är nu större än Socialdemokraterna, enligt en ny opinionsmätning från GP/Novus.

M får 26,5 procent medan S får 24,9. SD ligger kvar på tredje plats med 17,3 procent.

För Moderaterna är det den högsta siffran i mätserien sedan 2016.

– Det är tydligt att de gynnats mycket i den här regeringsbildningsproblematiken. Om man går till den högra sidan så vet man vad man får, säger Novus opinionsexpert Hjalmar Strid.