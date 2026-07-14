Deschamps: ”Det är först och främst vårt eget fel”

De var storfavoriter till VM-titeln. Men när de mötte ett koordinerat Spanien hade de svårt att ens få till ett skott på mål.

Frankrikes förbundskapten Didier Deschamps talade efter 0–2-förlusten om ett förkrossat ”Les Bleus”.

– I dag var vi ett snäpp sämre än ett lag som hade mycket bra kontroll på matchen. Det är först och främst vårt eget fel, sa han, enligt Le Monde.

Han menade att Spanien lyckades besegra Frankrike tack vare sin ”tekniska precision” och att vissa spelare var orkeslösa.

– Vi lyckades inte skapa så många offensiva problem för dem som vi hade velat, sa han.