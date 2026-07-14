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Argentinas Lionel Messi firar mål mot Jordanien under gruppspelet i VM. (Julio Cortez /AP/TT)
Fotbolls-VMMästerskapet

Argentina möter England i bortaställ – ska ge tur

Av Alice Hermansson
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Argentina skickade in en blixtförfrågan till Fifa om att få spela semifinalen i sitt mörkblå bortaställ, skriver Le Parisien. Anledningen är att det har gått bra för landslaget i VM-sammanhang när det burit den färgen.

Förfrågan hanterades snabbt av Fifa, som beviljade ansökan. Vidskepligheten bygger på att Argentina burit mörkblått när laget mött England i historiska VM-matcher. Den mest berömda är semifinalen 1986, då Diego Maradona gjorde det omtalade ”Guds hand”-målet.

Argentina möter England på onsdag klockan 21.00.

Det sägs att Diego Maradona valde den mörkblåa färgen
www.leparisien.fr
Argentina har besegrat England vid de två senaste VM-mötena
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