Experter: Spanien avväpnar Frankrike – få chanser för ”Les Bleus”

Mycket av halvleken har handlat om klagomål på domaren.

Matchen mellan Frankrike och Spanien är allt annat än chansrik. Ett skott på mål är det enda som registrerats, och det från straffpunkten för Spanien.

Experterna i SVT:s studio menar dock att ledningen är rättvis, det för att Spanien varit effektivt på att avväpna Frankrikes mittfält och skära av de sylvassa anfallarna från försvaret.

– Alla som tittat på matchen ser att det inte är något bra flyt. Det är mycket avblåsningar och spanjorerna har gjort vad de kan för att hacka upp spelet, säger Jonas Eriksson.

Bojan Djordjic menar att de franska anfallarna måste lyfta sig ifall de ska kunna hota Spanien.

– Dembélé behöver hitta sina fötter, fram tills nu har han sprungit runt med två vänsterfötter. Frankrike kommer behöva honom, säger han.