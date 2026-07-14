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Försvarsklippan Marc Cucurella firar med sina landslagskamrater. (David J. Phillip /AP/TT / AP)
Fotbolls-VMMästerskapet

Krönikörer: Ett defensivt formidabelt Spanien ny favorit till VM-guldet

Av Daniel Persson
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Få hade räknat med att Spanien skulle komma till semifinal och spela ut Frankrike. Nu menar Johanna Frändén att ”La Roja” är favoriter att ta hem hela mästerskapet.

”Vi stänger dörren om en sensationellt väl genomförd match av Spanien och ändå är känslan så här minuter efter full tid att de inte riktigt tagit ut sig”, skriver hon.

Göteborgs-Postens Robert Laul menar att det är Spaniens defensiv som tagit laget så långt. Ett insläppt mål på hela mästerskapet, inskjutet av belgaren Charles de Ketelaere, talar sitt tydliga språk.

”Spanien är ett annat sorts djur. Ett starkare sådant. Listigare och mer uthålligt. Ett lagbygge som vilar på en vrålstark defensiv”, skriver han och utser 19-årige Barcelonaspelaren Pau Cubarsí till VM:s drömelva.

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