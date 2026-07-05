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Arkivbild av brandbilar. (Johan Nilsson / TT / TT Nyhetsbyrån)
Sommarvädret

Det blixtrar i Storstockholm – lada brinner för fullt

Av Hedda Hallsenius
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I Haninge strax söder om Stockholm står en lada i brand, rapporterar Aftonbladet.

– Den högst troliga förklaringen är att blixten slog ner, säger Kenneth Karlsson, vakthavande befäl på räddningstjänsten.

Inga djur uppges vara kvar i ladan, och det finns inte heller några uppgifter om personskador. Tre olika brandstationer har tagit sig till platsen för att släcka branden, vilket enligt räddningstjänsten kommer att ta flera timmar.

Blixten har även slagit ner i Skogås centrum. Där har den orsakat en stor vattenläcka och det sprutar vatten från taket, enligt räddningstjänsten.

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