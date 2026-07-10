”Det här var pogromer” – Belfastvåldet visar hur näthat spiller ut på gatan
Flera somrar i rad har Storbritannien skakats av rasistiskt färgade protester och upplopp. Enligt Bloomberg har lokala våldsdåd snabbt förstärkts av högerextrema nätverk, konspirat…
Bloomberg
The UK Riots Where Online Rage Triggered Real World Chaos
How anger and resentment are being manipulated onl…
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