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Knivdådet i Belfast

”Det här var pogromer” – Belfastvåldet visar hur näthat spiller ut på gatan

Demonstrators in front of a burning barricade in Belfast on June 9. (Charles McQuillan/Getty Images Europe)

Flera somrar i rad har Storbritannien skakats av rasistiskt färgade protester och upplopp. Enligt Bloomberg har lokala våldsdåd snabbt förstärkts av högerextrema nätverk, konspirat…

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Bloomberg

The UK Riots Where Online Rage Triggered Real World Chaos

How anger and resentment are being manipulated onl…

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