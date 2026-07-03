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Travis Kelce och Taylor Swift uppges ha hyrt hela Madison square garden på Manhattan för sin bröllopsfest. (AP)
Taylor Swift-hajpen

Detaljer för bröllop läckt – fest till småtimmarna

Av Alice Hermansson
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Det blir en fullspäckad dag när stjärnparet Taylor Swift och Travis Kelce håller bröllopsfest på Madison Square Garden på Manhattan.

Ett läckt schema berättar att dörrarna öppnar för gäster klockan 15.00 amerikansk tid, rapporterar AP. En timme senare bjuds det på välkomstdrink på sjätte våningen, och den omryktade vigseln ser ut att äga rum från klockan 18.30, enligt uppgifter till Page Six. Själva festen har sedan tillstånd att hålla på till klockan fyra på morgonen.

Minst 1 000 gäster väntas gästa ”Swelces” bröllop, bland dem många kända namn. Det finns även obekräftade uppgifter om att Stevie Nicks och Tim McGraw ska uppträda. The Hollywood Reporter rapporterar att polisuppbådet kring arenan är stort och att Swift anlitat ett eget team för att hantera säkerheten.

Stort hemlighetsmakeri råder dock kring festligheterna och det finns ännu ingen officiell bekräftelse från paret.

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TT
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Taylor Swift-hajpenTaylor SwiftStevie NicksTravis Kelce