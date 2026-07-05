Källa: Swift och Kelce läste löften i 40 minuter

Vigseln meddelades på skyltar utanför.

En källa till People Magazine har gett fler detaljer om Taylor Swifts och Travis Kelces bröllop i Madison Square Garden.

Arenan hade dekorerats skogsliknande, med vita säten omgivna av träd och ormbunkar. Brudparet läste sina äktenskapslöften ur små guldböcker, vilket tog ungefär 20 minuter var. Gästerna hade försetts med broderade näsdukar.

Efter vigseln bjöd brudens mor Angela Swift in gästerna till festlokalen. Där uppträdde Stevie Nicks och Paul McCartney – den sistnämnde sjöng Beatles-klassikern ”I wanna hold your hand”. Det bjöds på sushi, italiensk mat och tilltugg.

Brudgummens mor Donna Kelce är fåordig, men sammanfattar ceremonin så här:

– Jag kan inte säga så mycket utöver att det var magiskt.