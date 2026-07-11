Mamdani försvarar Swifts megabröllop efter kritik

New Yorks borgmästare Zohran Mamdani försvarar stjärnparet Taylor Swift och Travis Kelce efter deras megabröllop på Madison Square Garden förra helgen, rapporterar Rolling Stone.

På en presskonferens uppger Mamdani att paret betalade över 1,5 miljoner kronor för att täcka de utgifter som tillkom för polis och annan säkerhet kring festen.

Paret har kritiserats hårt för att de anordnade bröllopet mitt på Manhattan under en av årets mest hektiska veckor. Utöver att fotbolls-VM bland annat spelas i staden var det också samma helg som amerikanerna firade nationaldag. Logistiken kring bröllopet krävde att flera stora gator spärrades av och att över 100 poliser kallades in för att sköta säkerheten.

Mamdani medger att det har varit en ”händelserik” sommar för New York, men att kostnaden för ”Swelces” bröllop inte har belastat stadens medborgare finansiellt.