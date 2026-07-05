McCartney spelade Beatles-låt på Swifts bröllop
Paul McCartney spelade den klassiska Beatles-låten ”I want to hold your hand” på Taylor Swifts och Travis Kelces bröllop. Det bekräftar flera källor för People Magazine och TMZ.
– Efter vigseln bjöd Taylors mamma, Andrea, in alla till festlokalen där scenen var uppställd, säger en icke namngiven källa.
Efteråt ska även Fleetwood Mac-sångerskan Stevie Nicks ha uppträtt.
Swift och McCartney har varit vänner under lång tid och inför bröllopet på Madison square garden cirkulerade flera rykten om att han skulle sjunga.
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