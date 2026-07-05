McCartney spelade Beatles-låt på Swifts bröllop

Paul McCartney spelade den klassiska Beatles-låten ”I want to hold your hand” på Taylor Swifts och Travis Kelces bröllop. Det bekräftar flera källor för People Magazine och TMZ.

– Efter vigseln bjöd Taylors mamma, Andrea, in alla till festlokalen där scenen var uppställd, säger en icke namngiven källa.

Efteråt ska även Fleetwood Mac-sångerskan Stevie Nicks ha uppträtt.

Swift och McCartney har varit vänner under lång tid och inför bröllopet på Madison square garden cirkulerade flera rykten om att han skulle sjunga.