Nya detaljer: Klänning från Dior och vigdes till egen låt

Den stora bröllopsfesten mellan stjärnparet Taylor Swift och Travis Kelce är över, och nu börjar fler detaljer sippra ut, rapporterar flera amerikanska medier.

En detalj som har bekräftats är att båda bar kreationer från Christian Dior Haute Couture, skapade av lyxmärkets designer Jonathan Anderson, skriver People Magazine. På fötterna hade de skor från Christian Louboutin och deras smycken kom från Cartier.

Själva vigseln ägde rum i trappan på Madison square garden, till tonerna av en stråkensemble som spelade Taylor Swifts egen musik. Vigselförrättare var skådespelaren Adam Sandler, som hade specialskrivit en låt till paret.

Även arenan hade fått ett ordentligt lyft inför bröllopet och förvandlats till en sagoträdgård, likt något ur ”Alice i underlandet” eller ”Trollkarlen från Oz”.

– Madison Square Garden har aldrig sett så här annorlunda ut, säger en källa till People.