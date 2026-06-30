Detaljhandeln: Nedgång i maj men uppgång senaste året

Inköp av dammsugare räknas in i detaljhandelsförsäljningen. Arkivbild.

Försäljningsvolymen i detaljhandeln sjönk 0,2 procent i maj jämfört med föregående månad, visar statistik från SCB.

Detaljhandeln delas av SCB upp i dagligvaruhandel och sällanköpsvaruhandel. Dagligvaruhandeln minskade med 0,5 procent medan sällanköpsvaruhandeln var oförändrad under månaden.

Jämfört med samma månad föregående år steg detaljhandelsförsäljningen med 8,0 procent. Sällanköpsvaruhandeln steg med 10,3 procent medan dagligvaruhandeln steg med 5,5 procent i årstakt.