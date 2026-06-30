ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Inköp av dammsugare räknas in i detaljhandelsförsäljningen. Arkivbild. (Oscar Olsson/TT / TT Nyhetsbyrån)
Detaljhandelns utveckling

Detaljhandeln: Nedgång i maj men uppgång senaste året

Av Magnus Eriksson
Publicerad:

Försäljningsvolymen i detaljhandeln sjönk 0,2 procent i maj jämfört med föregående månad, visar statistik från SCB.

Detaljhandeln delas av SCB upp i dagligvaruhandel och sällanköpsvaruhandel. Dagligvaruhandeln minskade med 0,5 procent medan sällanköpsvaruhandeln var oförändrad under månaden.

Jämfört med samma månad föregående år steg detaljhandelsförsäljningen med 8,0 procent. Sällanköpsvaruhandeln steg med 10,3 procent medan dagligvaruhandeln steg med 5,5 procent i årstakt.

Detaljhandeln steg under det senaste kvartalet
pressmeddelande · www.scb.se
Detaljhandelns starka tillväxt det senaste året är motsägelsefull
Dagens Industri  · Ofta betalvägg
Annons
Jämför bredbandspriser i din region
Bredbandsval
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
Detaljhandelns utvecklingDagligvaruhandelDetaljhandelMakroekonomi