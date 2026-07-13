Systembolaget dubblerar vinsten

Flaskor med mousserande innehåll i Systembolagets butik på Masttorget i Malmö.

Statliga Systembolaget redovisade ett rörelseresultat på 102 miljoner kronor under det andra kvartalet. Motsvarande period i fjol var vinsten 54 miljoner kronor. Det visar bolagets kvartalsrapport.

Totalt sålde Systembolaget för 10,6 miljarder under kvartalet, vilket var i stort sett oförändrat jämfört med 2025. Prishöjningar och högre pant bidrar till att hålla uppe intäkterna.

– Genom ett fortsatt kostnadsfokus skapar vi handlingsutrymme för att möta nya krav och utveckla verksamheten för framtiden, säger Systembolagets vd Ann Carlsson Meyer i kvartalsrapporten.