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Flaskor med mousserande innehåll i Systembolagets butik på Masttorget i Malmö. (Johan Nilsson/TT / TT Nyhetsbyrån)
Detaljhandelns utveckling

Systembolaget dubblerar vinsten

Av Magnus Eriksson
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Statliga Systembolaget redovisade ett rörelseresultat på 102 miljoner kronor under det andra kvartalet. Motsvarande period i fjol var vinsten 54 miljoner kronor. Det visar bolagets kvartalsrapport.

Totalt sålde Systembolaget för 10,6 miljarder under kvartalet, vilket var i stort sett oförändrat jämfört med 2025. Prishöjningar och högre pant bidrar till att hålla uppe intäkterna.

– Genom ett fortsatt kostnadsfokus skapar vi handlingsutrymme för att möta nya krav och utveckla verksamheten för framtiden, säger Systembolagets vd Ann Carlsson Meyer i kvartalsrapporten.

Läs Systembolagets kvartalsrapport här
www.omsystembolaget.se
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