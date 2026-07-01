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Mellandagsrea på Mio möbler. Arkivbild. (Nils Petter Nilsson/TT / TT Nyhetsbyrån)
Detaljhandelns utveckling

Mio delar ut 57 miljoner till anställda – överväger börsnotering

Av Magnus Eriksson
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Möbelkedjan Mio slog under det första kvartalet rekord i både omsättning och rörelseresultat, skriver DI. En konsekvens av det hela är att de drygt 2 000 anställda får dela på 57 miljoner kronor.

– Det är väldigt roligt att kunna dela med sig till medarbetarna inför semestern, säger bolagets vd Björn Lindblad.

Bolagets aktieägare, som var 123 stycken vid delårsrapporten i oktober 2025, har dessutom goda möjligheter att förvänta sig utdelning, säger Lindblad till tidningen. Men det klubbas först vid höstens årsstämma.

Inom två år förväntar sig vd:n att ägandet är spritt till fler ägare, och det kan komma att ske via en börsnotering.

28 000 kronor per anställd i bonus till Mios anställda
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