Mio delar ut 57 miljoner till anställda – överväger börsnotering

Möbelkedjan Mio slog under det första kvartalet rekord i både omsättning och rörelseresultat, skriver DI. En konsekvens av det hela är att de drygt 2 000 anställda får dela på 57 miljoner kronor.

– Det är väldigt roligt att kunna dela med sig till medarbetarna inför semestern, säger bolagets vd Björn Lindblad.

Bolagets aktieägare, som var 123 stycken vid delårsrapporten i oktober 2025, har dessutom goda möjligheter att förvänta sig utdelning, säger Lindblad till tidningen. Men det klubbas först vid höstens årsstämma.

Inom två år förväntar sig vd:n att ägandet är spritt till fler ägare, och det kan komma att ske via en börsnotering.