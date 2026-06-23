E-handeln gav ”rejält styrkebesked” i maj
Den svenska näthandeln fick ett rejält uppsving i maj, visar nya siffror från Svensk Handels e-handelsindikator. Omsättningen ökade med 37 procent till 15,4 miljarder kronor jämfört med samma månad förra året.
Även om det är ”ett rejält styrkebesked för e-handeln” förstärks uppgången av en ovanligt svag majmånad i fjol, understryker Svensk Handels innovationschef Per Ljungberg.
– Vi ser sakta men säkert hur konjunkturläget förbättras, och siffrorna vi presenterar är ett resultat av det, säger han i ett pressmeddelande.
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