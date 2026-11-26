Ett tankfartyg med en last på upp till 7 000 ton diesel har kapsejsat utanför Ibizas kust, rapporterar Reuters. En besättningsmedlem har dött.

Enligt spanska myndigheter finns inga tecken på miljöförorening hittills. Fartyget ligger upp och ner strax under ytan och har alltså inte sjunkit till botten.

Alla 17 besättningsmedlemmar ombord räddades, men en av dem dog senare på sjukhus.