Dimma orsakar golfkaos – US Open stoppas tillfälligt
Den stora golftävlingen US Open har stoppats tills vidare på grund av tjock dimma. Tävlingen, som avgörs på Long Island i New York, hann börja men fick snabbt avbrytas på grund av väderförhållandena.
Den svenske golfstjärnan Ludvig Åberg skulle ha slagit ut vid 13.52 svensk tid men får nu vänta.
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