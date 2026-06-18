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US Open har fått skjutas upp på grund av tjock dimma i New York under torsdagen. (Seth Wenig /AP/TT / AP)
Golfsäsongen

Dimma orsakar golfkaos – US Open stoppas tillfälligt

Av Jacob Ruderstam
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Den stora golftävlingen US Open har stoppats tills vidare på grund av tjock dimma. Tävlingen, som avgörs på Long Island i New York, hann börja men fick snabbt avbrytas på grund av väderförhållandena.

Den svenske golfstjärnan Ludvig Åberg skulle ha slagit ut vid 13.52 svensk tid men får nu vänta.

US Open är en majortävling
TT
Vid 14-tiden hade spelet varit pausat i en timme
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