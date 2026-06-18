Dimma orsakar golfkaos – US Open stoppas tillfälligt

US Open har fått skjutas upp på grund av tjock dimma i New York under torsdagen.

Den stora golftävlingen US Open har stoppats tills vidare på grund av tjock dimma. Tävlingen, som avgörs på Long Island i New York, hann börja men fick snabbt avbrytas på grund av väderförhållandena.

Den svenske golfstjärnan Ludvig Åberg skulle ha slagit ut vid 13.52 svensk tid men får nu vänta.