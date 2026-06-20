Åberg tappade under andra rundan: ”Brann till lite”

Ludvig Åberg gick två över par på den andra rundan av US Open och ligger nu sammanlagt på +1 med halva tävlingen spelad. Det placerar honom på en delad 22:a-plats. Leder gör fortsatt amerikanen Wyndham Clark, som ligger på -7.

Svensken var besviken efter fredagens spel. En sekvens på hål 16 när han efter en miss hamnade i ett knepigt läge i en bunker irriterade honom särskilt.

– Där brann det till lite. Grejen är att misstag, det gör alla. Även världens bästa spelare som Rory McIlroy. Men onödiga misstag och mentala misstag stör jag mig på rätt mycket, säger han till Sportbladet.