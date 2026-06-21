Åberg med fin avslutning i US Open – slutar långt ner

Ludvig Åberg hade ingenting med topplaceringarna i US Open att göra efter en svag lördagsrunda, men den svenske golfspelaren kan vara nöjd med tävlingens sista runda.

26-åringen gick runt på 66 slag, vilket var tio färre än gårdagen. Åberg slutade på tre slag över par, något som där och då räckte till en 20:e plats.

Tävlingarna fortsätter under söndagskvällen och vem som vinner avgörs i natt.