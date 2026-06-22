Tog andra segern i US Open – häcklades av publiken

32-årige amerikanen Wyndham Clark säkrade karriärens andra seger i US Open under midsommarhelgen.

Clark skapade rubriker under fjolårets upplaga av majortävlingen när han slog sönder ett skåp i omklädningsrummet. Delar av golfpubliken på Shinnecock Hills hade uppenbarligen inte kommit över händelsen och valde att häckla Clark.

– Delar av det är mitt eget fel. Jag gjorde några beklagliga saker förra året som jag verkligen ångrar, sa Clark efter segern.

Den här gången gick Clark upp i ledning direkt efter en stark första runda och hade inför söndagens avslutning sex slag ner till en grupp på delad andraplats. Den sista rundan gick han på tre slag över par vilket gav honom det samlade slutresultatet fyra slag under par.