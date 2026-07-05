Djokovic slår Federers rekord – har vunnit flest gånger i Wimbledon
Den serbiske tennisspelaren Novak Djokovic har vunnit sin 106:e Wimbledonmatch, och har därmed vunnit fler gånger i turneringen än någon annan herre, skriver Aftonbladet.
Det tidigare rekordet höll tennislegenden Roger Federer, som vann sin 105:e match 2021.
Djokovic vann åttondelsfinalen mot ryssen Roman Safiullin med 3–1 (7–6 (8–6), 6–3, 3–6, 6–3).
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