ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Novak Djokovic firar sin seger. (Brian Inganga /AP/TT / AP)
Tennissäsongen

Djokovic slår Federers rekord – har vunnit flest gånger i Wimbledon

Av Hedda Hallsenius
Publicerad:

Den serbiske tennisspelaren Novak Djokovic har vunnit sin 106:e Wimbledonmatch, och har därmed vunnit fler gånger i turneringen än någon annan herre, skriver Aftonbladet.

Det tidigare rekordet höll tennislegenden Roger Federer, som vann sin 105:e match 2021.

Djokovic vann åttondelsfinalen mot ryssen Roman Safiullin med 3–1 (7–6 (8–6), 6–3, 3–6, 6–3).

Novak Djokovic är världsåtta på herrsidan
Aftonbladet
Det är nionde året i rad som 39-åringen går vidare till kvartsfinal i Wimbledon
BBC
The Guardian rapporterar löpande
www.theguardian.com
Annons
Fira med blommor — euroflorist levererar nästa dag
Euroflorist
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
TennissäsongenNovak DjokovicRoger FedererTennisWimbledon