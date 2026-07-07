Djokovic till semi – efter fem timmar lång match

Serben Novak Djokovic är vidare till semifinal i Wimbledon efter en över fem timmar lång tennismatch mot kanadensaren Felix Auger-Aliassime. Med fem timmar och 15 minuter på matchklockan är det hittills längsta kvartsfinaldrabbningen i den anrika brittiska turneringen.

Djokovic vann med 3–2 (7–6, 3–6, 6–3, 6–7, 7–6) och tackade sitt rack, sitt hjärta och sina nerver för segern efteråt.

– Jag önskar att det var final så jag slapp oroa mig över hur kroppen kommer att kännas i morgon, men jag är glad att jag vann, säger han enligt The Guardian.