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Novak Djokovic. (Maja Smiejkowska /AP/TT / AP)
Tennissäsongen

Djokovic till semi – efter fem timmar lång match

Av Jacob Ruderstam
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Serben Novak Djokovic är vidare till semifinal i Wimbledon efter en över fem timmar lång tennismatch mot kanadensaren Felix Auger-Aliassime. Med fem timmar och 15 minuter på matchklockan är det hittills längsta kvartsfinaldrabbningen i den anrika brittiska turneringen.

Djokovic vann med 3–2 (7–6, 3–6, 6–3, 6–7, 7–6) och tackade sitt rack, sitt hjärta och sina nerver för segern efteråt.

– Jag önskar att det var final så jag slapp oroa mig över hur kroppen kommer att kännas i morgon, men jag är glad att jag vann, säger han enligt The Guardian.

Djokovic bad sina barn gå och lägga sig efter fyra set – men de lyssnade inte
live · www.theguardian.com
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