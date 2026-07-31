Dold rapport visar stora brister i fallet ”Elsa”

En extern rapport beställd av Örebro kommun visar allvarliga brister i kommunens hantering av fallet ”Elsa”, rapporterar SVT Nyheter Örebro.

Bland annat gjordes ingen kritisk analys av orosanmälningarna mot flickans föräldrar, det gjordes ingen bedömning av vilket psykiskt lidande ett omhändertagande kunde innebära för henne, och umgängesbegränsningen med föräldrarna var exceptionellt strikt.

I strid mot praxis diariefördes aldrig rapporten när den var klar i mars – i stället hölls en muntlig dragning på socialförvaltningen. Socialnämndens ordförande Carl-Johan Wase (M) ser allvarligt på det.

– Om kommunen beställer en aktgranskning ska den registreras och nämnden informeras. Att vi inte känt till den tidigare är bekymmersamt.