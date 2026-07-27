Elsas föräldrar polisanmäler S-topp för flera brott

Föräldrarna till nioåriga ”Elsa” som tvångsomhändertogs i Örebro polisanmäler S-toppen Carina Toro Hartman (S). Det rapporterar SVT Örebro.

Anmälan rör grovt tjänstefel, grovt förtal, beskyllningsbrott och olaga frihetsberövande.

– Jag kan inte gå runt och vara rädd, och jag kan inte acceptera att människor går runt och är rädda för vad myndighetssverige kan åstadkomma, säger flickans mamma Victoria till Nerikes Allehanda.

Hon hoppas bidra till stärkt rättssäkerhet för andra barn genom att polisanmäla, och berättar att föräldrarna har samlat på sig vittnesmål och bevis tills nu. Bland annat har socialsekreterare anklagat Toro Hartman för att försöka påverka dem för att fortsätta tvångsomhändertagandet.

Carina Toro Hartman vill varken kommentera till SVT eller NA.